Buchautor und ehemaliger Zentralbanker: Paul Tucker Foto: PD

Sir Paul Tucker war von 2009 bis 2013 stellvertretender Gouverneur der Bank of England, der britischen Zentralbank. Er ist Wissenschaftler an der Harvard Kennedy School of Government.

Das Interview wurde am Rande einer Veranstaltung geführt, an der Paul Tucker am vergangenen Mittwoch auf Einladung der Privatbank EFG in Zürich sein neues Buch vorstellte. «Global Discord: Values and Power in a Fractured World Order» befasst sich mit der Geopolitik und der Legitimität des internationalen Wirtschafts- und Rechtssystems.