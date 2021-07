Käfer bedroht Berner Vegetation – Der neue Feind der Landwirtschaft Der Japankäfer verursacht weltweit immense Schäden. Laut Experten ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch im Kanton Bern zuschlägt. Martin Erdmann

Der Japankäfer frisst, was auf den Tisch kommt. Seine kulinarischen Vorlieben erstrecken sich über 300 Pflanzen. Foto: Agroscope

Er ist so klein wie ein Fünfrappenstück, ist aber eine grosse Gefahr für die nationale Landwirtschaft. Der Japankäfer droht sich in der Schweiz festzubeissen. Deshalb ruft der Kanton Bern nun zur Achtsamkeit auf. Über den Käfer wurde die Meldepflicht verhängt. Wer ihm über den Weg läuft, muss das bei den Behörden samt Bild rapportieren. «Die Fachstelle Pflanzenschutz wird den Käfer bestimmen. Bei Unsicherheiten geht er an einen Fachspezialisten», sagt Walter Beer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Quarantäneorganismen.

Doch was macht den Japankäfer so gefährlich für die Landwirtschaft? Einfach gesagt: Er hat einen unersättlichen Hunger und ist bei der Wahl seiner Mahlzeiten nicht anspruchsvoll. Über 300 verschiedene Pflanzen stehen auf seinem Speiseplan. Sein Appetit auf alles garantiert ihm, dass er auch überall satt wird. Er ist also äusserst anpassungsfähig.