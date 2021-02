Gewerkschaft: Schafer muss für Ruhe sorgen Infos einblenden

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV erwartet, dass der designierte BLS-Chef Daniel Schafer Ruhe in ein Unternehmen bringt, das unter Druck steht. Das schreibt der SEV in einer Reaktion auf die Ernennung Schafers zum neuen BLS-Chef.

Das könne aber nur funktionieren, wenn Schafer den Weg gemeinsam mit dem Personal gehe, steht in einer Mitteilung des SEV vom Freitag. Nach den Turbulenzen der letzten Jahre müsse sich das BLS-Personal künftig wieder vermehrt auf die Qualität der Dienstleistungen konzentrieren können.

Unter Druck steht die BLS beispielsweise wegen der Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels und der in diesem Zusammenhang bekannt gewordenen illegalen Ablagerung von Eisenbahnschwellen und Schotter in Mitholz BE. Zudem ist das Projekt einer neuen, grossen Werkstätte im Westen der Stadt Bern bei Riedbach in der Öffentlichkeit sehr umstritten.

Die BLS ist ein Unternehmen mit rund 3400 Angestellten in den Bereichen Bahnproduktion, Infrastruktur, Personenmobilität und Zentrale Funktionen sowie bei der Tochterfirma Busland AG. Im Jahr 2019 transportierte die BLS in Bahnen, Bussen und auf Schiffen 66,4 Millionen Menschen. (sda)