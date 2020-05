Serie: Alltag im Ausnahmezustand – Der neidische Blick aus Neapel in die Schweiz Die in Italien gestrandeten Studierenden Samuel Marti und Weronika Grzes müssen sich noch etwas gedulden, bis das Leben in Neapel wieder Fahrt gewinnt. Fabian Christl / Aufgezeichnet

Genug WC-Papier und Lesestoff: So halten Samuel Marti und Weronika Grzes die Ausgangssperre in Neapel aus. zvg

«In der Schweiz nimmt das Ende des Lockdowns an Fahrt auf. Läden, Beizen, gar kulturelle Veranstaltungen dürfen bald wieder öffnen beziehungsweise stattfinden, wie wir aus der Zeitung erfahren haben.

Bei uns in Neapel hingegen geht es langsamer. In einem ersten Schritt sollen Familienbesuche und Beerdigungen wieder erlaubt sein. Da wir in Italien aber weder Familie noch tote Freunde haben, werden wir davon nicht profitieren können. Die Ausgangssperre bleibt vorläufig in Kraft. Auch die Schulen sollen bis im Herbst geschlossen bleiben.

Weronika hat sich bereits damit abgefunden, dass sie ihr Erasmus-Semester ohne Leistungsnachweise verbringen wird – von ihrer Universität hat sie noch immer keine Informationen erhalten.

Trotzdem: Ein Abbruch des Experiments steht für uns nicht zur Debatte. Denn dies bedeutete auch, dass wir wieder geografisch getrennte Wege gehen würden. Samuel müsste wieder zurück nach Bern und Weronika nach Polen. Und dort hat sie derzeit gar keine Wohnung mehr. Sie müsste bei ihren Eltern wohnen, was für Menschen unseres Alters definitiv wenig attraktiv ist.

Auch wollen wir Neapel nicht verlassen, ohne die Stadt, die Leute, den Vesuv und das Meer richtig erlebt zu haben. Wir haben uns daher entschlossen, mindestens bis Ende Juli zu bleiben und nicht wie einst geplant bereits Ende Juni nach Hause zu gehen. Zumindest Ausstellungen und Museen sollten bis dann wieder zugänglich sein. Da Weronika Kunst studiert und auch Samuel kunstinteressiert ist, wäre das für uns eine grosse Erleichterung.

Und auch wenn es nicht so schnell wie in der Schweiz vorwärtsgeht: Auch hier steht die Wiedereröffnung von Restaurants und Läden zur Diskussion. Da die Region Neapel mit rund 3000 Corona-Fällen im Vergleich mit der Lombardei mit ihren über 35’000 Fällen von der Pandemie nur wenig betroffen ist, hoffen wir auf regionale Sonderlösungen. Wenn es gut läuft, können wir in fünf Wochen schon von der Rückkehr des Lebens in diese verrückte Stadt berichten. Wir hätten definitiv nichts dagegen.»