Der Hauptgrund ist das Wetter. Wir hatten einen warmen Winter. Das spielt eine grosse Rolle. Zudem ist bei uns kein Kraftwerk ausgefallen, und auch die französischen Atomkraftwerke waren grösstenteils verfügbar. Beim Gas gab es keine Blockade, und die Flüssiggasterminals in Europa konnten schneller in Betrieb genommen werden als gedacht.

Wir haben ein strukturelles Problem, somit wird es im nächsten Winter ähnlich sein wie im vergangenen. Mit dem Unterschied, dass die Speicher nächsten Sommer wohl nicht mit russischem Gas gefüllt werden. Wir sind abhängig davon, wie gut die Gasspeicher in unseren Nachbarländern gefüllt werden können. Was den Strom betrifft, wird es beim Ausbau keine Wunder geben. Allerdings dürften das Reservekraftwerk in Birr und die Kapazität der Notstromaggregate bereitstehen. Kurz: Wir müssen den nächsten Winter ernst nehmen. Das ist natürlich schwierig zu vermitteln.

Wir verzichten auf Einschränkungen bei der Elektromobilität. Wichtig ist zu verstehen, dass es in einer Strommangellage darum geht, Netzabschaltungen oder sogar einen Netzzusammenbruch zu verhindern. Diese hätten gravierende Auswirkungen. Deshalb müssen alle vorher einen Beitrag leisten, damit es nicht so weit kommt. Vor allem bei der Kontingentierung für Grossverbraucher dürfen wir keine Ausnahmen machen.

Die Energie ist nicht Ihre einzige Baustelle. Bei bestimmten Antibiotika droht eine schwere Mangellage – im Pharmaland Schweiz. Wie kann das sein?

Das erstaunt im ersten Augenblick. Es geht vor allem um günstige Medikamente, also oft

Generika, die nicht in der Schweiz produziert werden. Die Mangellage kommt daher, dass

sich die Beschaffung auf wenige Länder konzentriert, auch aus Kostengründen. Der Bedarf

stieg in den letzten Jahren an, doch die Produktionskapazitäten wurden nicht entsprechend

ausgebaut. Die Pandemie und Lockdowns in den Produktionsländern haben die Situation verschärft.

Kurzfristig kann man daran nichts ändern.