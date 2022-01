Slalom in Schladming – Ausgerechnet zum Jubiläum droht den Österreichern eine Schlappe Tanguy Nef zeigt im ersten Teil des Nachtspektakels eine sehr gute Leistung. An Kristoffer Jakobsen kommt jedoch niemand heran. Der zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr. Marco Oppliger

Tanguy Nef ist nach dem ersten Lauf der schnellste Schweizer. Der Genfer liegt auf Zwischenrang 8. Foto: Hans Bezard (Getty Images)

Top oder Flop – etwas anderes gibt es bei Kristoffer Jakobsen in dieser Saison nicht. Der Schwede hat es in den ersten beiden Slaloms dieses Winters auf das Podest geschafft. Zuletzt aber schied er in Adelboden, Wengen und Kitzbühel aus. Und heute in Schladming?

Im ersten Lauf jedenfalls hat Jakobsen schon mal eine dickes Ausrufezeichen gesetzt. Ihm gelingt auf der Planai ein sehr starker Auftakt, entsprechend liegt er zur Halbzeit eine halbe Sekunde vor Giuliano Razzoli. Der 37-jährige Italiener übrigens will es im Spätherbst seiner Karriere nochmals wissen. In Wengen wurde er Dritter – es handelte sich für den Olympiasieger von 2010 um den ersten Podestplatz seit sechs Jahren. Vergangenes Wochenende stand er in Kitzbühel nach dem ersten Lauf an vierter Stelle, schied dann aber in der Reprise aus.

Nef und Meillard in den Top Ten

Eine sehr gute Leistung gelingt auch Tanguy Nef. Der Genfer liegt nach dem ersten Lauf auf Rang 8 mit 44 Hundertstel Rückstand auf das Podest. Nef ist der schnellste Schweizer im Nachtslalom von Schladming. In die Top 10 schafft es neben ihm auch Loïc Meillard, der in diesem Winter schon mehrfach mit starken Leistungen in der Entscheidung aufgefallen ist, jedoch in einem ersten Lauf noch nie restlos überzeugen konnte.

Ganz bitter könnte die 25. Ausgabe des Klassikers für die Gastgeber werden: Als schnellster Österreicher liegt Marco Schwarz im Moment an 24. Stelle. Manuel Feller ist 28.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

