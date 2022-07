Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Der nächste macht sich über Bersets Flugkünste lustig Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Dieses Inserat schaltete Ex Libris: Ein Buch für sichere Flugreisen mit Alain Bersets Kopf im Hintergrund.

Vor einer Woche berichteten wir an dieser Stelle, dass die Flugschule Horizon, die dem Investor Martin Ebner gehört, mit dem Hobbypiloten Alain Berset wirbt. Drei Wochen nachdem der Bundesrat auf seinem privaten Ausflug nach Frankreich von zwei französischen Kampfjets zur Landung gezwungen wurde, doppelt nun der Buchhändler Ex Libris nach. In einem Inserat preist er das soeben erschienene Buch «Sky Guide – ein Reiseführer zum Luftraum» an – mit Bersets Kopf im Hintergrund. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.