Mercedes – Der Mythos lebt – und surrt 2023 erscheint die ikonische G-Klasse als reines Elektroauto. Vier Motoren, je einer pro Rad, sorgen für verblüffende Eigenschaften. Wir sind im Prototyp mitgefahren. Peter Maahn

Der Mythos G-Klasse darf auch in der elektrischen Zukunft der Marke Mercedes weiterleben. Foto: Mercedes-Benz

Da können die Mercedes-Leute ihre neueste Kreation noch so gut tarnen: Welches Auto sich da hinter der wilden Folienbeklebung mit Fantasiemuster versteckt, ist auf den ersten Blick zu erkennen. Das Passagierabteil in Kastenform, hinten das steile Heck, vorne die leicht abfallende Motorhaube mit zwei kreisrunden Scheinwerferaugen. So sieht seit über vier Jahrzehnten nur ein Auto aus: die legendäre G-Klasse von Mercedes, der Inbegriff dessen, was einen robust-rauen Geländewagen in der Luxusklasse ausmacht. Und über allem steht das Versprechen: Die Ikone wird weiterleben, das Krabbeltier rollt ins elektrische Zeitalter.