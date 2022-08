Seetemperaturen in der Hitzewelle – Der Murtensee war schon wärmer, viel fehlt aber nicht für einen Rekord Schwimmen im Murtensee verspricht aktuell nur begrenzt Erfrischung: Die Temperatur an der Oberfläche beträgt knapp 28 Grad. Noch sind die Rekorde von 2003 aber nicht geknackt. Etelka Müller (BT)

Das Wasser ist warm, aber noch nicht so warm, wie 2003: Blick auf den Hafen bei Murten. (Archiv) Foto: Raphael Moser

Seit diesem Sommer gibt es im Murtensee eine Sonde des Bundesamts für Umwelt (Bafu), welche die Wassertemperatur kontinuierlich von der Oberfläche bis zum tiefsten Punkt des Sees in 45 Metern Tiefe misst. Gemäss den neuen Daten des Bafu ist der See an der Oberfläche aktuell bis zu 28 Grad warm. Die Temperatur variiert je nach Tageszeit, um 19 Uhr ist sie jeweils am höchsten, wie Catherine Folly vom Gewässerschutz des Amts für Umwelt (Afu) auf Anfrage erklärt.