Erhöhte Abfallentsorgung – Der Müll entsteht jetzt zu Hause Karton, Büchsen, Glas – die Sammelstellen in den Stadtberner Quartieren quellen über. Wie das Konsumverhalten hat sich in Zeiten von Corona auch die Abfallproduktion radikal verändert. Selina Grossrieder

Wertstoffsammelstellen wie jene im Breitenrain kommen zurzeit an ihre Grenzen. Foto: Adrian Moser

Seit Beginn des Corona-Lockdown ist an den Wertstoffsammelstellen in den städtischen Quartieren ein neues Phänomen festzustellen: Die Abfallberge wachsen plötzlich in rasantem Tempo. «In Spitzenzeiten müssen die Unterflurbehälter alle zwei Stunden geleert werden», sagt Christian Jordi, Leiter Entsorgung und Recycling Stadt Bern. Das ist deutlich mehr als im Normalbetrieb. Da werden die Behälter einmal pro Tag geleert.