Tagestipp: Sean Koch – Der mit der Welle tanzt Ein südafrikanischer Sing-Surfer macht am Teich in Rubigen halt. Er heisst Sean Koch und zelebriert die Kunst des schlurfigen Folksongs. Ane Hebeisen

Surfen kann man zwar nicht im Teich der Mühle Hunziken. Aber so ein bisschen vom lauwarmen weiten Nass träumen lässt sich hier ganz prächtig. Speziell dann, wenn man musikalisch von einem Mann unterhalten wird, der seine Holzgitarre am liebsten an den Stränden Südafrikas zum Klingen bringt.

Sean Koch heisst er, stammt aus der Nähe von Kapstadt, wo er seine Lieder bevorzugt nach dem Surfen, dem Bootsbau oder nach ausgiebigen Spaziergängen am Strand ausheckt. Da erstaunt es fast schon ein bisschen, dass einer der grössten (aber durchaus auch erkennbarsten) Einflüsse des erfolgreichen Herrn die bayrische Gruppe Milky Chance ist.

Dementsprechend ist seiner Musik eine gewisse Schlurfigkeit und Leichtigkeit, aber auch eine gewisse Schwermut eigen. Es ist Folk für die Abendstunden am Meer – oder eben am Teich. Den Abend eröffnet der fast genauso melodieverliebte Profi-Snowboarder Pat Burgener. (ane)

