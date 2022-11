Streit um komplexe Organisation – Der Migros-Aare-Chef schreckt vor der grossen Reform zurück Die Strukturen der Migros sind kompliziert, die Genossenschaften mächtig. Der neue Migros-Aare-Chef Reto Sopranetti nimmt erstmals Stellung zum Reformbedarf.

Rahel Guggisberg

«Es gibt Diskussionen, ob die Strukturen der Migros noch zeitgemäss sind», sagt Migros-Aare-Chef Reto Sopranetti. Foto: Adrian Moser

Die Migros hatte schon bessere Zeiten. Ihr Chef Fabrice Zumbrunnen kündigte kürzlich unerwartet an, dass er den Posten beim Genossenschaftsbund auf Ende April verlässt. Dies nach nur fünf Jahren. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den Migros-Schweiz-Chef hat begonnen.



Bei den Supermärkten, im Kerngeschäft, läuft es laut Recherchen der «SonntagsZeitung» nicht gut. Viele der zehn regionalen Genossenschaften würden rote Zahlen schreiben. Zudem soll es Spannungen zwischen Zumbrunnen und den Chefs der zehn Genossenschaften gegeben haben. Diese sollen laut Spekulationen zwei der wichtigsten Gründe sein, weshalb der Neuenburger Zumbrunnen bald den Hut nehmen wird.



Reto Sopranetti ist seit April Chef der Migros Aare, zuvor führte er das Unternehmen während fünf Monaten interimistisch. Die Genossenschaft ist in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätig und gemessen am Umsatz die grösste. Sie beschäftigt 11’300 Mitarbeitende. Vergangene Woche lud er in die Welle 7 zum Mediengespräch. Der Termin war schon vor Ankündigung von Zumbrunnens Abgang festgelegt worden.