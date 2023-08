Opel-Studie – Der Manta von morgen An der Internationalen Automobil-Ausstellung Anfang September in München zeigt Opel den Experimental Concept – die elektrische Reinkarnation einer Ikone. Thomas Geiger

Manta, Manta: Mit dem Experimental Concept will Opel an der IAA Mobility für Aufsehen sorgen. Foto: Opel

Er war eine Ikone der Marke und zuletzt sogar noch einmal ein Leinwandstar. Doch seit 1988 lebt der Opel Manta nur noch in der Erinnerung. Allerdings haben die Deutschen diese seit ein paar Jahren geschickt wieder aufgefrischt. Denn seit Opel den Wandel zur E-Marke zelebriert, rücken sie in Rüsselsheim den Manta in den Mittelpunkt und machen das einst glorreiche Sportcoupé wieder zum Image-Träger. Erst haben sie einen Oldtimer als Restomod mit E-Antrieb und Vizor-Grill aufgemöbelt und dann eine elektrische Neuauflage versprochen. Und jetzt lassen sie den schönen Worten erste Taten folgen: Wenn sich Opel im September wieder auf der IAA blicken lässt, dann steht im Mittelpunkt des Auftritts ein Showcar, das zwar nur Experimental heisst, das aber schon einen ziemlich konkreten Ausblick auf den am elektrischen Defibrillator wiederbelebten Manta geben will.