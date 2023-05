Wahlen in der Türkei – Der Mann mit dem Schlüssel zur Macht So richtig konnte der Nationalist Sinan Ogan den Präsidenten nie ausstehen. Doch nun könnte er ihm die entscheidenden Stimmen in der Stichwahl bringen – zu einem hohen Preis. Simon Widmer

Auf wessen Seite stellt er sich? Sinan Ogan, Kandidat des Ata-Bündnisses. Foto: Adem Altan (AFP)

Nach einer verwirrenden Wahlnacht mit vielen Verlierern gibt es in der Türkei zumindest einen klaren Sieger: den extremen Nationalismus. Und niemand scheint diesen derzeit so überzeugend zu verkörpern wie Sinan Ogan. Der Kandidat des nationalistischen Wahlbündnisses Ata Ittifaki, der sich neben Recep Tayyip Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu für das Präsidentenamt beworben hat, holte im ersten Wahlgang am Sonntag zur Überraschung aller Meinungsforscher 5,2 Prozent der Stimmen.