Porträt über Spitzensportler-Manager – Der Mann hinter dem Erfolg von Marco Odermatt Michael Schiendorfer betreut nicht nur das Skiass, sondern auch Schwingerkönig Joel Wicki und Leichtathletikstar Simon Ehammer. Die Geschichte eines aussergewöhnlichen Sportmanagers. Angelika Gruber

Marco Odermatt mit seinem Manager Michael Schiendorfer. Stolz präsentieren die beiden im März vergangenen Jahres die Trophäen – unter anderen für den Gesamtweltcupsieg und den zweiten Rang bei der Abfahrt in Kitzbühel. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Es könnte kaum besser laufen für Marco Odermatt. Der derzeit erfolgreichste Schweizer Skirennfahrer hat in der aktuellen Saison bereits sechs Weltcuprennen gewonnen, ganze zwölf Mal war er auf dem Podest – zuletzt am Samstag bei der Abfahrt am Lauberhorn.