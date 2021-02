Lukas Hartmanns neuer Roman – Der Mann, der mit den Fingern malte Der Westschweizer Maler Louis Soutter (1871–1942) war zu Lebzeiten ein verkanntes Genie. Der Berner Schriftsteller Lukas Hartmann kommt in «Schattentanz» der tragischen Figur nahe, belässt ihr aber ihr Geheimnis. Alexander Sury

Schattenexistenzen zwischen Trance und Trauer: Louis Soutters «Tanagras» (1938). Tinte und blauer Wachsstift auf Papier, 43,5 x 57,5 cm. Foto: Courtesy Galerie Karsten Greve, Paris/Köln/St. Moritz. Photo: Markus Mühlheim

«Was hat uns ins Abseits geführt?» Der jüngere Bruder Louis, von der Familie wegen seines unsteten Lebenswandels weggesperrt, fragt dies den älteren Bruder Albert, der die elterliche Apotheke übernahm und als Alkoholiker in einer Trinkerheilanstalt endet. Eine Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Die beiden Brüder stimmen stattdessen «Dona nobis pacem» an, wie sie das als Kinder jeweils taten, aber es fehlt eine Stimme im Kanon, die der Schwester Jeanne, die Louis sehr nahe stand und schon lange tot ist, zerbrochen an einer unerfüllten Liebe.