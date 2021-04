Zu Besuch beim Künstler Timmermahn – Der Mann, der Bern aus dem Lot brachte Was er tut, kann nicht mal er genau beschreiben. Und sein Lebenslauf liest sich wie ein Abenteuerroman – mitsamt Drogen, Exzessen und Raubzügen. Wer ist dieser Timmermahn, dessen neuestes Bühnenstück heute Premiere feiert? Ane Hebeisen

Seine Bilder kosteten einst so viel wie ein Mittelklasseauto: Maler, Autor und Theatermacher Timmermahn erzählt uns aus seinem Leben. Foto: Adrian Moser

Schon öfter wurde der Versuch unternommen, das Tun dieses knorrigen Herrn in Worte zu fassen, der uns – eine feierliche Melodie singend – die Tür zu seiner Wohnung öffnet. Er sei eine Art «Gotthelf auf LSD», sagte einst jemand. Peter Bichsel meinte: «Wer Timmermahn beschreibt, tut ihm unrecht», und Bernhard Luginbühl nannte ihn «eine legendäre Figur». Als er vor einigen Jahren bei «Aeschbacher» zu Gast war, bezeichnete er sich selbst als einen Menschen «mit einer tollen Lebenseinstellung». Darüber hinaus ist eine Selbsteinschätzung von ihm aus dem Jahr 1971 überliefert, in der er sich folgendermassen charakterisiert: «Ich mache Bühnendichtungen nach Gutdünken und ohne alles zu hinterfragen – und ich brauche nicht verstanden zu werden.» Am ehesten trifft es wohl das: Timmermahn ist ein als öhihafter Märchenonkel getarnter Surrealist. Und in diesem Amt hat er es zum Humoristen- und Kunst-Superstar eines an Humoristen- und Kunst-Superstars nicht gerade wohlausgestatteten Landes gebracht.