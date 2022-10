US-Republikaner Mitch McConnell – Der Mann, den Trump loswerden will Mitch McConnell und seine Republikaner würden den Senat normalerweise problemlos zurückerobern. Dumm nur, dass Donald Trump vor allem auf Kandidaten setzt, die sagen, was er hören will. Christian Zaschke aus New York

Skrupellos: Donald Trump unterstellt Mitch McConnell einen Todeswunsch. Das kann man durchaus als Aufruf zur Gewalt gegen den Senator lesen. Foto: Andrew Harnik (AP)

Mitch McConnell ist ausnehmend gut darin, nichts zu sagen, wenn alle erwarten, dass er nun doch etwas sagt. Kürzlich wurde der Chef der Republikaner im US-Senat mal wieder vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump attackiert. Das ist an sich nichts Neues, Trump arbeitet sich regelmässig an McConnell ab. Diesmal aber schrieb er in den sozialen Medien, McConnell habe offenbar einen «Todeswunsch». Da er schon einmal dabei war, beschrieb er McConnells Ehefrau Elaine Chao als «seine China liebende Frau, Coco Chow!». Das war selbst für Trumps Verhältnisse eine erstaunliche Entgleisung.