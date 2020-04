Zwangspause geht weiter – Der Märit muss sich gedulden Der Bundesrat hat entschieden: Märkte müssen bis im Mai geschlossen haben. Der Entscheid stösst in Bern auf Unverständnis. Dario Greco

Ein Bild, das so schnell nicht zurückkehren dürfte: Der Märit auf dem Bundesplatz. Foto: Adrian Moser.

Bis zum 11. Mai. So lange müssen sich Marktfahrende noch gedulden, bis sie ihre Stände in der Berner Altstadt wieder in gewohnter Manier aufbauen dürfen. Im Zuge der Lockerung des Lockdowns werden sie erst in einer zweiten Etappe berücksichtigt werden, wie der Bundesrat bekannt gab.