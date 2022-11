Betrug mit Funddienst – Der lukrative Schlüssel-Schwindel Mit aggressiven Anrufen und einem Inkassobüro hat eine Gruppe junger Männer viel Geld verdient – auch dank des Schweizer Pflichtgefühls. Adrian Hopf-Sulc

Dank solcher Plaketten kommen verlorene Schlüssel wieder zurück – vorausgesetzt, man sitzt keinem Betrug auf. Foto: Beat Mathys

Sie hängen zu Hunderttausenden an Schweizer Schlüsselbünden: die Metallplaketten mit einer Postadresse drauf. Wer einen verlorenen Schlüsselbund findet, kann diesen einfach in einen Postbriefkasten werfen. Über den jeweiligen Funddienst soll der Schlüsselbund so wieder zurück zur Besitzerin oder zum Besitzer kommen.