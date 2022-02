Satire auf Motivationsreden – «Der Löwe ist der Hai unter den Adlern» Auf seinem Instagram-Account «Der Business-Lion» karikiert Werbetexter Christopher Strutz die Sprüche von Motivationstrainern. Seine Anti-Weisheiten gibts nun auch als Buch. Mareen Linnartz

Christopher Strutz amüsiert es bis heute, dass immer noch manche seinen Instagram-Account «Der Business-Lion» ernst nehmen. Foto: Martin Hildebrand

Auch in einer Woche wie der vergangenen, die einen in eh schon recht unübersichtlichen Zeiten noch einmal besonders gefordert hat, ist auf sie weiterhin Verlass. Auch jetzt stehen Life-Coaches, Motivationstrainer, Achtsamkeitsexpertinnen unbeirrt ihren Followern mit Rat, Tat und Lebensweisheiten zur Seite und posten auf Instagram eingängige Zeilen, gerne mit Ausrufezeichen, gerne kursiv gesetzt. Ja nicht locker lassen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung, zum persönlichen Erfolg!



Bodo Schäfer etwa, Selbstbeschreibung «Europas Moneycoach #1», der sich gerne mit grauer Anzugweste und wedelndem Zeigefinger präsentiert, weiss: «Ein Traum ist unerlässlich, wenn du die Zukunft gestalten willst.» Laura Malina Seiler wiederum, selbsternannte «spirituelle Lehrerin und Visionärin», zudem Bestsellerautorin des Titels «Zurück zu mir», fast 300'000 Follower, glaubt: «Frieden beginnt in dir.»



Wer in diesen Bonmots eine gewisse Absurdität erkennt, wer bei diesen Sprüchen weniger erleuchtet, sondern eher erheitert ist, der sollte den «Business-Lion» ansteuern. Denn der Geschäftslöwe, laut Instagram-Account «Motivationsredner», führt das Absurde komplett ad absurdum: «Jeder Fehler könnte dein letzter sein, deswegen ist es besser, keine zu machen», lässt er am vergangenen Mittwoch seine Anhängerschaft wissen. Naive Naturen könnten auf den Gedanken kommen, Gnadenlosigkeit sei der USP, der Unique Selling Point dieses Kanals: «Einen wahrhaft schönen Menschen erkennst du am Aussehen», steht da ein anderes Mal in weissen Lettern vor einer rothaarigen Schönheit. Oder: «Sei lieber reich und dumm als dumm und arm.»

Weniger naive Naturen merken recht schnell: Hier wird kunstvoll persifliert, was inzwischen massenweise auf allen möglichen Plattformen in die Welt gesendet wird. Oder wie Christopher Strutz findet: «Mit Motivationssprüchen verhält es sich wie mit Fruchtfliegen. Oder mit Plutonium. Je grösser die Menge, desto anstrengender wird es.»

Von «bestürzender Dummheit»: In seinem Buch macht sich Christopher Strutz über Coaching-Sprech lustig. Foto: PD

Christopher Strutz, 35, ist der «Business-Lion», im Hauptberuf Werbetexter in Berlin. Eben erschienen ist sein Buch mit dem schönen Titel «Der Löwe ist der Hai unter den Adlern» gibt. Strutz' erster Post war «Ein Löwe findet immer eine Brücke, egal, wie reissend der Fluss ist.»

Er hat auch schon ernst gemeinte Kooperationsangebote aus der Branche erhalten, viele sind Follower von ihm, manche haben gleich seine Sprüche geklaut. Einmal beispielsweise wurde aus seiner recht bemühten Tiermetaphorik: «Es heisst Mil-lion-är, nicht Mil-schäfchen-är» ein noch bemühteres «Sei ein Löwe. Ein Lion. Es heisst Mil-lion-är und nicht Mil-ente-när.» Ach ja, die Sache mit den Tieren. Die gehören nach Strutz' Erfahrung zum Sprüche-Standardrepertoire. Speziell mit Löwen «kann man eigentlich alles rechtfertigen», findet er. Denn die hätten immer, jetzt macht er eine Kunstpause, «das richtige Mindset».

Montags, mittags, freitags bestückt Strutz nun seinen Kanal mit, wie es so schön heisst, «Content». Strutz' Faszination für eine weitgehend humorfreie Branche, in der simple Erkenntnisse mit einer Attitüde absoluter Weisheit verbreitet werden, ist aber nicht ungetrübt. Ein Teil der Sprüche, findet er, sei von «bestürzender Dummheit». Andere wiederum seien einfach sehr zynisch, predigten eine unangenehme Weltanschauung, in der «die kalte, egomanische Gewinnmaximierung an oberster Stelle steht». Gegen diese Sichtweise mit leicht subversiven Methoden anzugehen, ist deswegen inzwischen mehr als nur ein Hobby. Oder wie es der «Business-Lion» einmal ausgedrückt hat: «Zu viel Charakter ist schlecht fürs Geld.»



