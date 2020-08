Herr Baier, weshalb erniedrigt, verprügelt oder bedroht man den eigenen Lebenspartner oder die Kinder, die man doch liebt?

Dass jemand hart zuschlägt, passiert nicht von heute auf morgen. Am Anfang stehen oft erst einmal verbale Herabsetzungen oder ein übermässiges Kontrollverhalten. Nach und nach sinkt die Hemmschwelle. Oft sind es Stresssituationen, in denen es zu Gewalt kommt. Manche Menschen können mit Stress nicht produktiv umgehen und lassen dies am Partner oder an den Kindern aus. Der Partner ist der Erste, der die Frustration abfangen oder aushalten muss.