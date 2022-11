Machtbewusstes Duo mit Problemen: Cédric Wermuth und Mattea Meyer, das Co-Präsidium der SP Schweiz. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Bei der SP ging das «Casting» später los als bei der SVP. Jetzt aber zeichnet sich der Finalistinnen-Kreis bei den Linken doch früher ab als bei den Rechten. Am Mittwoch lancierte erst die Berner Regierungsrätin Evi Allemann ihre Kandidatur für den SP-Bundesratssitz, am Donnerstag folgte die Basler Ständerätin Eva Herzog. Beide dürften es am 26. November auf das Wahlticket ihrer Fraktion schaffen.

Wer hingegen in die engste Auswahl für den SVP-Sitz kommt, ist weniger offensichtlich. Vielleicht wird die SVP-Findungskommission diesen Freitag etwas Klarheit schaffen, vielleicht bleibt alles noch länger im Nebel. Albert Rösti ist zwar Favorit für die Wahl, doch hat er – wie die fortgesetzten Angriffe von Roger Köppel in den letzten Wochen zeigten – parteiintern auch Feinde. Dass ihnen noch ein Coup gelingt, ist nicht ausgeschlossen.

Klare Perspektiven gereichen einer Partei normalerweise zum Vorteil. So gesehen müsste es für die SP im Moment besser laufen als für ihre rechten Antipoden. Und in der Tat: Die Kandidatinnen Herzog und Allemann, von denen eine absehbar am 7. Dezember in die Landesregierung einziehen wird, bilden ein überzeugendes Gespann.

Überzeugende Auswahl

Beide haben Regierungserfahrung und kennen das Bundesparlament. Trotz dieser Gemeinsamkeiten bekommt das Parlament eine echte Auswahl. Es hat die Wahl zwischen einer ausgewiesenen Finanzspezialistin aus Basel und einer Berner Juristin mit Expertise in Sicherheits- und Umweltfragen. Es kann wählen zwischen zwei Generationen: hier Allemann, 44 Jahre alt und mit zwei kleinen Kindern, da die 60-jährige Herzog mit ihrer Lebenserfahrung. Und es stehen auch zwei unterschiedliche Temperamente zur Auswahl: Allemann, die Ausgeglichene, daneben Herzog, die Kernige.

Es spricht durchaus für die SP, dass sie bei einer Vakanz im Bundesrat zwei so starke weibliche Kandidaturen generieren kann. Das zeigt schon ein Vergleich mit der SVP, deren peinliches Versagen, auch nur eine valable Frau zu portieren, bereits absehbar ist. Die Volkspartei entblättert sich mal wieder zur Männerpartei.

Dennoch war es für die SP-Genossinnen und -Genossen keine gute Woche – vor allem nicht für das Co-Präsidium mit Cédric Wermuth und Mattea Meyer. Die quasiwilde Kandidatur des Zürcher Ständerats Daniel Jositsch, die zu Wochenbeginn die Schlagzeilen dominierte, wirft ein Schlaglicht auf ein grundlegendes Problem der Führungscrew.

Jositsch, der seine Bundesratsambitionen seit Jahren wie eine Monstranz vor sich herträgt, fordert Wermuth und Meyer öffentlich heraus: Er will deren Vorgabe kippen, dass bei dieser Wahl nur Frauen kandidieren dürfen, und er will selber aufs Ticket. Vielsagend lässt er offen, wie er reagieren wird, falls die Fraktion sich hinter Meyer und Wermuth stellt.

Wermuth und Meyer werden gewinnen – und doch verlieren

Will man hier nur den Frust eines isolierten Ehrgeizlings am Werk sehen, macht man es sich zu einfach. Die sogenannte Reformplattform, in der die moderat-zentristischen Kräfte der SP organisiert sind, stellt sich nämlich hinter Jositsch. In einer Mitteilung vom Donnerstag kritisiert sie das von der Parteileitung aufgegleiste Vorgehen als «undemokratisch und diskriminierend». Und sie fordert ein Dreierticket, auf dem auch ein Mann Platz haben soll.

Meyer und Wermuth werden die Machtprobe wohl gewinnen – und trotzdem sind sie jetzt schon die Verlierer. Seit ihrem Amtsantritt weben sie an der Erzählung, dass innerhalb der SP keine Flügelkämpfe (mehr) existieren. Der Fall Jositsch führt dem ganzen Land jetzt vor Augen, dass das nicht stimmt. Dem machtbewussten Duo an der Spitze fehlen offensichtlich die Drähte zur Reformplattform: Anders ist nicht zu erklären, warum der Dissens so lautstark nach aussen dringt.

Der frei werdende SP-Sitz im Bundesrat ist nicht gefährdet, diesmal nicht. Trotzdem hat sich die Ausmarchung für die Partei ungut entwickelt – hin zu einem Ringen, aus dem sie mit Blessuren hervorgehen wird.



Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01

Fehler gefunden?Jetzt melden.