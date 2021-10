Sweet Home: Inspirationen, die wärmen – Der letzte Sommerkuss Mit Erinnerungen, Farben und ein wenig Sinnlichkeit lassen sich die grauen Monate noch eine ganze Weile vertreiben – zumindest in der Wohnung. Marianne Kohler Nizamuddin

Zwischen den Jahreszeiten: Viele zieht es nach dem Sommer noch einmal an die Sonne. Foto: MKN

Wer den neuen «Sweet Home»-Newsletter abonniert hat, weiss, dass ich letzte Woche ein paar Tage verreist bin. Viele hat es in den Herbstferien in den Süden und Richtung Sonne gezogen, mit der Sehnsucht nach dem Sommer, der sich dieses Jahr nicht blicken liess.

So war auch ich kurz am Meer, aber im Norden. Obschon es eigentlich kalt war, küsste mich die Sonne während der Reise ein letztes Mal mit einer gewissen sommerlichen Unbeschwertheit. Dieser letzte Sommerkuss inspiriert dazu, ein wenig von seiner Leichtigkeit und Lebensfreude zu erhaschen und diese daheim und in der Seele weiterzupflegen.

Fernweh auf dem Sofa

Schmuckstücke: Bunte Seidenkissen zieren ein schlichtes Sofa. Foto über: Inside Closet

Mit einer meerblauen Decke und buntgemusterten Kissen bekommt das Sofa Farbe. Solche Kissen sind wie Schmuck und entführen mit ihrer orientalischen Anmutung in eine ferne Welt. In diesem Wohnzimmer helfen zusätzlich ein Korbmöbel und eine wunderschöne Tischleuchte für eine entspannte, warme Atmosphäre.

Shoppingtipp: Suchen Sie nach solch fantastischen Samtkissen, es gibt sie zum Beispiel von Les Ottomans. Online habe ich welche gefunden bei Farfetch oder Breuninger.

Schönheit im Alltag

Kleine Feste: Schöne Dinge hauchen dem Alltag Lebensfreude ein. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

Eine meiner Lieblingswebseiten ist The Socialite Family. Gegründet hat sie 2013 Constance Gennari, die zuvor als Journalistin und Art Buyerin arbeitete. Sie stellt darauf Familien und ihr Zuhause vor – die meisten in Frankreich, einige in Italien und allesamt mit inspirierenden, persönlichen, farbenfrohen und fantasievollen Wohnideen. Vier Jahre nach der Gründung der Webseite hat sie sich entschlossen, eine eigene Linie mit Einrichtungsgegenständen und Möbeln zu lancieren. Mit Erfolg, denn die Kollektion ist so spannend wie die vielen Wohngeschichten, die sie erzählt.

Eine der Wohngeschichten ist die von Ajiri Aki, welche mit Madame de la Maison Geschirr und Tischwäsche vermietet und verkauft. Dieses kleine, sommerlich anmutende Stillleben mit einem entzückenden, blau-weiss gestreiften, antiken Teeset und einer vollen Fruchtschale verdeutlicht, dass es sich immer lohnt, ein kleines Fest zu feiern – auch und besonders im Alltag. Denn die Freude an Schönem nährt die Lebensfreude und diese wiederum lässt die Sonne im Herzen weiter strahlen.

Farbe im Leben

Aufwecker: Starke Farbakzente in eine r Küche. Foto über: Julie Herion

Wie alle Sweet-Home-Fans wissen, bin ich eine starke Verfechterin für mehr Farben im Haus. Sie helfen ganz einfach! Auch wenn es nur Akzente sind, strahlt Farbe Wärme und Energie aus. Hier in dieser Küche wurden Akzente gesetzt mit einem meerblauen Stuhl, einem roten Kissen, einer grüne Schale und einem goldenen Teppich. Es lohnt sich auch, genauer hinzuschauen und sich an der gemischten Tischrunde, also an den ganz unterschiedlichen Stühlen, zu freuen. Es hilft einrichtungsmässig ein bisschen, aus festgelegten Programmen und Stilen auszubrechen. Denn wenn nicht alles im gleichen Ton und Stil ist, dann bleibt mehr Raum für Neues. Diese Abwechslung wiederum hält die Freude am Einrichten wach und verbindet uns damit stärker mit dem Zuhause.

Souvenirs vom Sommer

Erinnerung: Muscheln mit Ferienfoto in einer Schale. Foto über: @bestow_co

Als ich letzte Woche an der Ostsee war, musste ich ganz einfach meine Stiefel und Strümpfe ausziehen, durch den Sand und das Wasser gehen, tief die Meeresluft einatmen und ein paar Muscheln sammeln. Ich habe viele Muscheln von überall, gar noch welche aus meiner Kindheit, die mir meine Mutter geschenkt hat. Sie war wie ich eine Sammlerin, eine Hüterin der Erinnerungen und der Schönheit. Meine Muscheln stehen in grossen Bonbonieren in der Küche zwischen den Suppenschüsseln und die kleinen in Glasdosen auf dem Bücherregal. Diese Idee, einige davon mit ein paar Ferienfotos in eine Keramikschale zu legen, finde ich aber auch wunderschön.

Sonne für das Zuhause

Wärme: Sonnenfarben in allen Tönen lassen ein Zimmer strahlen. Foto: HK Living

Wählt man Sonnenfarben für Vorhänge, Wäsche, Teppiche, Möbel oder gar Wandfarben, dann scheint die Sonne immer ein wenig in der Wohnung. Wechseln Sie ab mit stärkeren und blasseren Tönen. Wenn Sie unsicher sind, lesen Sie doch nochmals den Beitrag darüber, wie man Farben harmonisch kombiniert.

In diesem entspannten Schlafzimmer, eingerichtet mit Möbeln und Wohnaccessoires von HK Living, dominiert eine goldene Atmosphäre und man kann sich gut vorstellen, dass diese auch an einem nebligen Tag noch eine gewisse Kraft hat. Und wenn Sie noch mehr südlichen Charme zu sich einladen möchten, dann setzen Sie Akzente mit Korbmöbeln. Sie sind doch charmanter als der schwere Chaletchic, der bald wieder seinen Kopf herausstreckt und behauptet, dass ihm der Winter gehört!

Sinnlichkeit in der Schale

Aus dem Süden: Mediterrane Früchte in einer Schale. Foto: MKN

Ganz im Sinne der südlichen Leichtigkeit lohnt es sich nicht nur bei schönem Wetter, auf den Markt zu gehen und dort eine Portion Süden «zu pflücken». Agrumen, Feigen, Granatäpfel und andere Kostbarkeiten aus der Mittelmeeregion haben nun bald Saison und vermögen uns nicht nur mit ihrer Schönheit zu begeistern, sondern sind auch voller Vitamine. Sie bereichern mit ihrem köstlichen Geschmack den Menüplan und sorgen für Abwechslung.

Ein Teppich wie ein Strand

Natur: Ein Teppich aus Sisal sorgt für Textur und Wärme. Foto über: Sabon Home Blog

Fast ein bisschen wie ein Strandspaziergang fühlt sich das Gehen auf Sisal-, Jute- und Seegrasteppichen an. Sie sind eine schöne Bereicherung für die Wohnung und überzeugen auch eingefleischte Textil- und Teppichmuffel. Sie finden solche Naturwunder einfach in allen Preisklassen, Grössen und Ausführungen.

Einmal kurz Farbe einschieben

Einsatz: Rosa Regaleinschub mit Keramikgeschirr in Sonnenfarben. Foto über: Design Anthology

Solche Einschübe in einem bestehenden Regal habe ich zuerst bei einem Besuch für eine unserer Homestorys entdeckt. Der Architekt Daniel Hauri hatte nämlich sein Homeofficeregal mit farbigen Einschubkästchen neu gestaltet. (Hier können Sie ihn in seiner Wohung besuchen.) Die gleiche Idee ist hier in Rosa zu sehen und zwar in einer Küche. Es lohnt sich, selbst Hand anzulegen und damit sein Zuhause schöner, persönlich und einzigartig zu machen. Die Idee, auf diese Art und natürlich noch mit passendem Geschirr Sommerfarben in die Küche zu bringen, ist nachahmenswert.

Die allerkleinste Sommerparty

Kleine Details : Küchenaccessoires in Sonnenfarben. Foto über: Cluelesxblonde

Wählen Sie Sommerfarben für die kleinen Dinge. Hier sind es Kerzen, Küchentücher, Salz- und Pfefferstreuer. Mit so wenig können Sie sich ein bisschen verwöhnen und bekommen Lust darauf, im Alltag kleine Feste zu zelebrieren. Selbst wenn dies bloss ein einfaches Znacht auf dem Küchentisch ist – mit Kerzenschein, Musik und der Erinnerung an den letzten Sommerkuss.

