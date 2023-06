Tagestipp: Simon Ho & André Dubois – Der letzte Romantiker Der Berner Musiker Simon Ho hat eine Suite für zwei Pianos komponiert, die er nun erstmals vorstellen wird. Es ist kaum anzunehmen, dass da etwas Unschönes entstanden ist. Ane Hebeisen

Ein Berner Sohn kehrt zurück: Simon Ho. Foto: Dominique Uldry

Aufgestellter Mantelkragen, Wind in der Frisur, der Blick in die Ferne schweifend und eine Zigarette im Mundwinkel: Simon Hostettler ist vielleicht Berns letzter Musikromantiker der alten Schule. Seit 15 Jahren lebt der Berner Musiker und Komponist in Brüssel, wo er Melodien ersinnt, die in der Regel eher dem Schwerblütigen verpflichtet sind, Musik, die das Abenteuer sucht und Schönheit aus dem Unebenmässigen schürft.

Nun hat er, der vor kurzem gerade noch in Brüssel mit dem Sänger der New-Wave-Melancholiker And Also The Trees auf der Bühne stand, eine Suite für zwei Pianos komponiert, die er zusammen mit dem Pianisten André Dubois vorstellen wird. Er umschreibt die Arbeit folgendermassen: «Laut und leise, groovig und ungezähmt, leicht und konkret.» (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

