Alles spricht für YB, aber aufgepasst…

Auf dem Papier ist das Duell zwischen dem Tabellenletzten Winterthur und dem unangefochtenen Leader YB eine klare Ausgangslage. Mehr als doppelt so viele Punkte haben die Berner bislang gesammelt (47:22), fast drei Mal so viele Tore erzielt (51:19). Kommt hinzu, dass die Berner in dieser Saison die beiden Direktduelle klar mit 5:1 für sich entschieden haben.

Die Zürcher aber haben sich nach einem katastrophalen Saisonstart gefangen, und insbesondere Zuhause schon dem einen oder anderen Favoriten ein Bein gestellt. So siegte der FC Winterthur sowohl gegen GC, Sion, St. Gallen als auch gegen Lugano mit 1:0.