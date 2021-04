Herzlich Willkommen zum Fussball am Ostersonntag

Heute um 16 Uhr treffen die Young Boys im Wallis auf den FC Sion. 30 Punkte trennen den Leader vom Tabellenvorletzten. Oder: Der Abstand zwischen den beiden Teams ist grösser als das Punktekonto der Walliser (26), die mit ihrem neuen Trainer Marco Walker gegen den Abstieg spielen.

Alles andere als ein Sieg der Young Boys wäre also eine Überraschung. Zumal der letzte Walliser Sieg gegen YB fast fünf Jahre zurückliegt. Allerdings hat der FC Sion in dieser Saison immerhin einen Punkt geholt gegen die Young Boys: beim 0:0 in der zweiten Runde.