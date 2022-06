Nachruf Stephanie Hofmann – Der langjährige Pöstli-Koch starb als Frau an ihrem Stammtisch Seit letztem Sommer lebte Stephan Hofmann, Koch im Berner Restaurant Café Postgasse, als Frau. Nun erlag Stephanie Hofmann einem Herzversagen. Christoph Hämmann

Als Frau aufgeblüht: Stephanie Hofmann in der Aufnahme auf dem Leidzirkular zu ihrem Tod. Foto: PD

Erst im vergangenen August schrieb Stephan Hofmann, damals 74-jährig, den Menschen in seinem Umfeld und den Stammgästen des Berner Restaurants Café Postgasse einen Brief: «Meine Lieben, es ist so weit: Ich teile Euch gerne mit, dass ich mein zukünftiges Leben als Frau verbringen werde.» Keine zehn Monate nach dem befreienden Brief ist Hofmann tot. Gestorben an einem Herzversagen.