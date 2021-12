Turbulenter Spengler-Cup – Der Landammann versteckte den Überläufer im Schrank Das traditionelle Hockeyturnier fiel 2021 erneut dem Virus zum Opfer. Der Blick zurück zeigt, dass der Anlass seit 1923 auch immer ein Spiegel der Weltgeschichte war. Simon Graf

Strahlender Himmel, letzter Einsatz: Der HC Davos (dunkle Leibchen) und Füssen am Spengler-Cup 1950. Foto: Keystone/Photopress-Archiv

Die Streichung des Spengler-Cups am Tag vor dem ersten Puckeinwurf wegen eines Corona-Ausbruchs beim HC Davos war dramatisch. Nur der Zweite Weltkrieg hatte zuvor bewirkt, was nun das Virus provozierte: zwei Absagen nacheinander. Doch das traditionelle Hockeyturnier hat schon manche Krise überstanden und spiegelte stets auch die Verwerfungen der Geschichte. Ein Rückblick in sechs Anekdoten.

Das juristische «Buebetrickli»

Die Anfangszeiten des Spengler-Cups: Zuschauer verfolgen ein Spiel bei heftigem Schneefall. Foto: Keystone/Photopress-Archiv

Der Stiftungszweck des 1923 von HCD-Gründer Paul Müller und Arzt Carl Spengler ins Leben gerufenen Spengler-Cups wird bei der Premiere optimal umgesetzt: «Die Jugend der durch den Ersten Weltkrieg verfeindeten Nationen in sportlichen Kontakten wieder zusammenführen.» So duellieren sich mit den Universitätsteams von Oxford und Cambridge und dem Berliner SC und dem Wiener EV ehemalige Kriegsgegner.