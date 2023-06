Syrien und die Arabische Liga – «Der kriminelle Assad repräsentiert niemals Syrien» In Idlib, der Stadt der Binnenflüchtlinge, sind die Menschen fassungslos über die Wiederaufnahme Syriens unter Bashar al-Assad in die Arabische Liga. Die Hoffnung auf ein Syrien ohne den Diktator wollen sie aber nicht aufgeben. Dunja Ramadan

Menschen schwenken die syrische Oppositionsfahne während einer Kundgebung zum 12. Jahrestag des Beginns des Aufstands gegen das syrische Regime in der von Rebellen kontrollierten nordwestlichen Stadt Idlib im März 2023. Foto: Aaref Watad (AFP)

Das Lächeln im Gesicht, das Händeschütteln mit den saudischen Gastgebern, der lilafarbene Teppich, der eigens für Syriens Präsident Bashar al-Assad ausgerollt wurde – für die Menschen in den von syrischen Rebellen kontrollierten Gebieten war dessen Wiederaufnahme in die Arabische Liga kürzlich kaum zu ertragen. In den vergangenen Tagen protestierten Tausende Syrer in Idlib, al-Bab, Azaz, Jarabulus und Afrin gegen die Rückkehr, sie riefen: «Der kriminelle Assad repräsentiert niemals Syrien.»