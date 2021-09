Ausstellung und Buch zu Robert Walser – Der «König der Spaziergänger» und sein besitzergreifender Vormund Als Dichter verstummte er, aber als Spaziergänger blieb Robert Walser unternehmenslustig. Eine Ausstellung spürt diesen Wanderungen nach – und präsentiert Fälschungen. Alexander Sury

Das Holzrelief und die Panoramafotografie im Robert-Walser-Zentrum. Foto: Adrian Moser

Nein, keine Fähnchen sind gesteckt, auch keine Routen sind verzeichnet auf dem Holzrelief, das in der Mitte des Raums im Robert-Walser-Zentrum aufliegt und das Gebiet zwischen Bodensee und Säntis darstellt. Um das Relief herum liegen Übersetzungen von Carl Seeligs Buch «Wanderungen mit Robert Walser» in allen Weltsprachen. Auch bei der Panoramafotografie, welche drei Seiten des Raums einnimmt, wird auf jegliche Hinweise verzichtet, die schnelle geografische Zuordnungen ermöglichen. Mit diesen beiden Elementen inszeniert die Ausstellung im Robert-Walser-Zentrum sinnfällig den Erinnerungsraum des Buchs, in welchem man die Wanderwege der beiden Protagonisten Robert Walser und Carl Seelig suchen und imaginieren kann.