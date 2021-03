Camerata Bern trotzt Corona – Der Knochenmann greift nach der Stargeigerin Filmdreh in der Reitschule: Statt in eine Europatournee haben Patricia Kopatchinskaja und die Camerata Bern ihre künstlerischen Kräfte in ein spektakuläres Filmprojekt investiert. Marianne Mühlemann

Schaurige Verwandlung: Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja mimt in ihrem neusten Projekt nicht nur ein Mädchen, sondern gleich auch Gevatter Tod. Foto: Lukas Fierz

Ein Knall, die Klappe fällt. Danach ist es einen Moment lang totenstill. Patricia Kopatchinskaja duckt sich wie eine Katze, die zum Sprung ansetzt. «Rühre mich nicht an», faucht sie. Und fleht: «Ich bin noch jung, geh!» Ihre Stimme bebt ins Leere. Denn der, den sie anspricht, ist nicht da. Noch nicht. Dennoch wissen alle, wer gemeint ist. Gevatter Tod. Man beginnt zu frösteln.

Zuerst der Ton, dann die Bilder

Den Musikerinnen und Musikern geht es genauso. Sie frösteln. Denn es ist kalt in der Reithalle. Mit zunehmend klammen Fingern spielen sie ihre Instrumente. Eine Meisterleistung. Das Programm ist anspruchsvoll. Doch das Heizungsgebläse in der Reitschule bleibt auf Geheiss von Tonmeister Gerald Hahnefeld abgestellt. Der wichtigste Mann am Set ist unerbittlich. Das Geräusch des Elektromotors störe die Aufnahmen, sagt er aus dem Off, während er in einem Nebenraum vor der Partitur sitzt. Sein Wort ist für Regisseur Quinn Evan Reimann Befehl. Kleinere Diskussionen gibt es aber trotzdem. Unter anderem deswegen, weil man nicht die gleiche Sprache spricht. Das Kamerateam kann mit musikalischen Fachausdrücken nichts anfangen. Es misst in Takes statt Takten, Sekunden statt Phrasen. Hier helfen interne Übersetzungen.

Das Filmteam rückt Patricia Kopatchinskaja und ihre intensiven Klänge ins beste Licht. Foto: Adrian Moser

Was Tonmeister Hahnefeld wünscht, gibt Regisseur Reimann an das 25-köpfige Team weiter, das ihm mit seinem Know-how zur Seite steht. «‹Death and the Maiden› ist ein Konzertfilm», sagt der Berner Filmemacher, der 1975 in New York geboren wurde. «Der Ton kommt zuerst, dann kommen die Bilder.»

Unermüdlich wird wiederholt

Die Camerata Bern spielt tapfer gegen die Kälte an. Die Musikerinnen und Musiker wiederholen unermüdlich, was man von ihnen verlangt. Können ist in diesem Job ebenso wichtig wie Durchhaltevermögen. Zwischen dem Spielen gibt es bei einem Dreh auch viel Wartezeit.

Beim Filmdreh in der Reitschule gibt es für die Musiker der Camerata Bern immer wieder Wartepausen. Foto: Adrian Moser

Da die Kameraeinstellungen laufend wechseln, muss jede Variation mehrmals eingespielt werden. Mit einer Drohne zu arbeiten, wäre zwar eine gute Idee. Aber aus tontechnischen Gründen komme es nicht infrage, sagt der Regieassistent. Was auffällt: Die Musikerinnen und Musiker spielen in diesem filmischen Musikdrama ohne Maske. Es ist kein Grund zur Sorge: Alle nötigen Schutzvorkehrungen werden strikte eingehalten. So ist zum Beispiel für alle Musikerinnen und Musiker ein Corona-Test Pflicht. Und zwar an jedem Morgen, an dem geprobt und gedreht wird.

Dass man in der Reitschule fröstelt, als befände man sich in einer Gruft, liegt auch an der gespenstischen Szenerie. Bühnendesignerin Sara B. Weingart hat ein Vlies ausgelegt, das feine Wellen schlägt. Später wird Trockeneis für Nebelschwaden sorgen. Von der Decke hängen weisse Tücher und Hemden, abgelegte Engelsflügel. Oder sind es Leichentücher? Darauf werden entlang der Musik kafkaeske Bilder und Bewegungen projiziert. Zum Teil wurden sie auf dem jüdischen Friedhof Bern vorproduziert. Wasserflüsse, zum Beispiel. Oder Mauerwerk und Tanzkörper im suggestiven Licht-und-Schatten-Spiel. Wie die Musik verspricht das Ganze mehr zu werden als die Summe der Einzelteile.

Mystischer Echoraum

Im fahlen Lichtschein leuchtet eine Insel aus der Dunkelheit auf. Ein Podest wie eine Toteninsel. Darauf spielt die Camerata die radikale Partitur, die Patricia Kopatchinskaja aus dem Notenmaterial unterschiedlicher Epochen zusammengestellt und in eine neue Abfolge gebracht hat. Etwa die Sätze und Variationen aus dem berühmten Quartett «Der Tod und das Mädchen» des früh verstorbenen Komponisten Franz Schubert (1797–1828). Dazwischen gibt es aber auch Klänge von August Nörmiger (1560–1613) und byzantinische Gesänge. Und es kommen Werke von Carlo Gesualdo (1566–1613) und György Kurtag (*1926) zur Aufführung. Die Musik erhält in der schauerlichen Szenerie einen mystischen Echoraum.

Das Ganze erinnert an Arnold Böcklins gleichnamiges Gemälde «Die Toteninsel». Auch wenn hier statt hoher Zypressen dunkle Gestalten in die Höhe ragen, passt es perfekt ins Bild. Und ist authentisch dazu: Die Camerata Bern spielt stets im Stehen.

«Der Tod betrifft uns alle»

«Eigentlich sollten wir jetzt nicht hier sein», sagt Patricia Kopatchinskaja, «sondern auf Europatournee.» Die Geigerin ist seit 2018 künstlerische Leiterin des 15-köpfigen Ensembles. Das Programm «Death and the Maiden» hätte nach Konzerten in Bern und Laufen auch in Wien, London, Budapest, Antwerpen und in der Elbphilharmonie Hamburg gespielt werden sollen. Doch aus den bekannten Gründen wurden alle Termine bis auf weiteres abgesagt. Kopatchinskaja blieb deswegen nicht untätig. Spontan kreierte sie eine neue Idee. Warum nicht «Death and the Maiden» als Konzertfilm realisieren und ihn statt in ein paar europäischen Städten gleich weltweit zeigen? Als Totentanz gegen die aktuelle Tristesse? Patricia Kopatchinskaja ist überzeugt, die Auseinandersetzung mit dem Tod ist während der Pandemie aktueller denn je. «Das Thema betrifft uns alle. Wir sind nicht ewig. Es gibt einmal ein Ende. Und wir wollen uns damit nicht abfinden.»

Spontane Zusagen

Obwohl das Projekt innert weniger Wochen auf die Beine gestellt werden muss, stösst Kopatchinskaja mit ihrer Initiative auf offene Ohren und Begeisterung: Die Ursula-Wirz-Stiftung ist bereit, statt der Europatournee alternativ das neu angedachte Filmprojekt zu unterstützen. Auch Regisseur Quinn Evan Reimann sagt spontan zu und trommelt innert kürzester Zeit ein Kamerateam zusammen. Diese Zusagen haben auch mit Vertrauen in Kopatchinskaja zu tun. Reimann kennt die Geigerin persönlich: 2013 hat er für den preisgekrönten SRF-Dokumentarfilm «Patricia Kopatchinskaja: Ich habe dich spielen gehört» (Regie: Béla Batthyany) mit ihr erfolgreich zusammengearbeitet. Und auch für das Corona-bedingt geschlossene Restaurant Sous Le Pont bedeutet das Projekt eine Chance: Es darf während der mehrtägigen Dreharbeiten in der Reitschule die Belegschaft mit warmen Mahlzeiten beliefern.

In der Maske vor dem Dreh ist das Tragen einer Maske von Vorteil: Hier kommt man sich näher als beim Musizieren. Foto: Adrian Moser

Auch «Death and the Maiden» ist übrigens ein Erfolgsprojekt und hat die Feuerprobe bereits 2015 bestanden. Patricia Kopatchinskaja hat das Programm damals mit dem amerikanischen Saint Paul Chamber Orchestra initiiert und auf CD eingespielt. Sie wurde mit einem Grammy ausgezeichnet.

Auf einmal ist er leibhaftig da

In der Reithalle fällt erneut eine Klappe. Die ersten Filmbilder sind im Kasten. Reimann ist zufrieden. Zu Ende ist die Probe aber noch nicht. Draussen vor der Reitschule rast ein Zug vorbei. Diesmal stört es den Tonmeister nicht. Das Memento mori für die Vergänglichkeit passt in den Kontext; es macht bewusst, wie schnell unsere Lebenszeit verstreicht. Noch einmal setzt Patricia Kopatchinskaja an. Eigenwillig, eindringlich, beklemmend. Ihre Stimme ist jetzt noch leiser als zuvor: «Vorüber! Ach vorüber! Geh, wilder Knochenmann! Ich bin noch jung, geh, Lieber! Und rühre mich nicht an.» Es sind Worte aus einem Gedicht von Matthias Claudius. Sie klingen nach. Und auf einmal ist er leibhaftig da, der Tod. Patricia Kopatchinskaja hat sich in ihn verwandelt: «Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! Bin Freund und komme nicht zu strafen», raunt sie. Der Auftritt im Film wird spektakulär.