YB-Captain kämpft sich zurück – Der Knall, der alles verändert hat Nach einem Achillessehnenriss fällt Fabian Lustenberger seit bald vier Monaten aus. An ein Training mit Ball ist noch lange nicht zu denken. Und doch steckt sich der 33-Jährige hohe Ziele. Dominic Wuillemin

Er war eine Stütze der YB-Meisterteams, nun bleibt Fabian Lustenberger noch monatelang nur die Rolle des Zuschauers. Foto: Roland Krivec (Getty)

Ein Knall kündet den schlimmsten Moment in der Karriere von Fabian Lustenberger an. Er liegt am Boden, er glaubt, eine Berührung am Fuss gespürt zu haben, vor allem hörte er dieses Geräusch, das die meisten, die im Training im Turnerstadion Wankdorf sind, noch stunden- und tagelang beschäftigen wird.

YB-Teamarzt Jan Montagne kann sich an ein Doppel im Tennis erinnern, als sein hinter ihm spielender Partner einen Ball ins Netz schlug und er dachte, der Kollege habe aus Wut den Schläger auf den Boden geschlagen. Tatsächlich war die Ursache für den Knall ein Achillessehnenriss beim Mitspieler.