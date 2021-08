Kundgebung von «Rise Up for Change» – Der Klimaprotest meldet sich auch in Bern zurück Nach den Aktionen in Zürich demonstrieren Aktivisten und Aktivistinnen des Klimaprotestes heute in Bern. Die Veranstalter rechnen mit einem friedlichen Verlauf und rund 1000 Teilnehmenden. Rosanna Steppat

Die Nationalbank im Visier: Protest am Freitagmittag in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Letzten September besetzten Klimaaktivisten und -aktivistinnen den Bundesplatz und wollten auch nach Tagen nicht weichen. Am dritten Tag räumte schliesslich die Polizei den Platz. Am Freitag findet in Bern nun wieder eine Klima-Kundgebung statt, organisiert vom Kollektiv «Rise Up for Change».

Bewilligt ist eine Platzkundgebung auf dem Münsterplatz – begonnen hat der Protest allerdings vor dem Mittag mit einem Flashmob auf dem Bundesplatz. Der Protest in Bern richtet sich denn auch vor allem an die Schweizerische Nationalbank mit Sitz am Bundesplatz, den Bund, die Kantone und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.

Die Flashmob-Aktion der Klimaaktivisten auf dem Bundesplatz. Foto: Antony Anex (Keystone)

Gefordert wird, dass der Ausstieg aus der fossilen Energie gesetzlich verankert wird. Zudem will man erreichen, dass die von der Nationalbank zurückgehaltenen Gewinne – die laut den Veranstaltern bei 100 Milliarden Franken liegen – für soziale und ökologische Zwecke genutzt werden.

Dass die eigentliche Kundgebung nicht auf dem Bundesplatz stattfinden darf, hat laut der Stadt allerdings nichts mit der Eskalation vom letzten Jahr zu tun. Der Platz vor dem Bundeshaus ist am Freitag schon besetzt, dort findet eine Veranstaltung für 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz statt.

Protest ist bewilligt

Die Kundgebung bildet das Ende der gleichnamigen Aktionswoche, die letzten Montag in Zürich ihren Anfang nahm und sich gegen die Ausbeutung fossiler Ressourcen durch Schweizer Finanzinstitutionen richtet. Die Demo, die laut den Veranstaltern friedlich ablaufen und um 14 Uhr beendet sein soll, wurde von der Orts- und Gewerbepolizei Bern bewilligt.

Mit Ausschreitungen wie zum Aktionswochenauftakt in Zürich rechnet man in Bern nicht. In Zürich besetzten Aktivistinnen von Rise Up For Change die Eingänge von UBS und Credit Suisse. Die Polizei musste die Situation mit einem Grossaufgebot unter Kontrolle bringen. Dass ein Teil der Demo vor die Nationalbank auf den Berner Bundesplatz zieht, ist laut Frida Kohlmann, Mediensprecherin von Rise Up for Change, nicht in Planung.

