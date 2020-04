Der letzte Nazi-Chefankläger – Der kleine General, der für Gerechtigkeit kämpfte Der Schweizer Publizist Philipp Gut porträtiert in seiner lesenswerten Biografie Benjamin Ferencz, den letzten noch lebenden Chefankläger der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Alexander Sury

Im Alter von 27 Jahren Chefankläger: Ben Ferencz in seinem Büro im Nürnberger Justizpalast 1948. Foto: Archiv Benjamin Ferencz

Kürzlich konnte Benjamin Ferencz seinen 100. Geburtstag feiern, der kleine Mann, der nur etwas mehr als 1,50 Meter misst. Ehe Ferencz 1956 in Deutschland seinen Armeedienst beendete, wurde er für seine Verdienste in der Strafverfolgung von deutschen Kriegsverbrechern in den Generalsrang erhoben. Er quittierte diese Beförderung mit der ihm eigenen Selbstironie: «Mit einer Höhe von fünf Fuss und einem halben Inch war ich vielleicht auch der kürzeste General seit Napoleon Bonaparte.»