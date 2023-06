Weissrusslands Machthaber Lukaschenko – Der kleine Diktator hilft dem grossen Diktator aus der Patsche Alexander Lukaschenko tut dem Kremlchef einen grossen Gefallen. Er nimmt den Meuterer Jewgeni Prigoschin auf, und Wladimir Putin vermeidet es, einen geräuschvollen Verratsprozess zu führen. Frank Nienhuysen

Friedensstifter oder Mythenerzähler? Weissrusslands Diktator Alexander Lukaschenko. Foto: Natalia Kolesnikowa (AFP)

Jewgeni Prigoschin wollte nach Moskau und landet nun also in Minsk. Neben all den Verlierern dieses Samstags hat so überraschend Alexander Lukaschenko einen goldenen Moment erwischt. Vor einem Monat verschwand der weissrussische Diktator noch eine Woche lang rätselhaft aus der Öffentlichkeit, krank, ernst krank, todkrank sogar? Jetzt präsentiert er sich als Mann, der den Meuterer Prigoschin zur Raison gebracht und, wer weiss, Russland vor einem Bürgerkrieg gerettet hat. Dass Lukaschenko einmal Wladimir Putin so schlecht aussehen lässt, war bis zu diesem Wochenende nicht zu erwarten gewesen.