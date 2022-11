Das Raketendorf an der Emme – Der Kirchberger Mann im Mond Kirchberg hat einen Astronauten. Das wird als «surreal, aber cool» wahrgenommen. Sollte Marco Sieber auf dem Mond landen, wäre eines bereits sicher. Dölf Barben

Kirchberg und der Mond. Im vergangenen August stand der Mond der Erde besonders nah. Foto: Tobias Messerli

Vor der Stannioli in Kirchberg, einem ehemaligen Fabrikgebäude, in dem sich Migros und Denner befinden, stehen meistens ein paar gut informierte Leute herum. Die Geschichte vom Kirchberger Astronauten ist am Dienstag aber noch nicht so richtig bei ihnen angekommen. Vor allem nicht richtig.