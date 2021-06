Polizeigewalt auf der Bahnhofswache? – Der Kiefer ist gebrochen, der Arztbericht jedoch unauffindbar Ein Mann läuft mit seiner Anzeige gegen zwei Berner Polizisten bei der Staatsanwaltschaft auf. Doch nun zweifelt ein Gericht an der Glaubwürdigkeit der Beamten. Simon Preisig

Der Eingang zur Berner Bahnhofswache, wo es vor gut zwei Jahren zum umstrittenen Vorfall kam. Foto: Manu Friederich

Was in dieser Samstagnacht im November 2018 passiert ist, darüber gehen die Ansichten auseinander. Kam es zu Polizeigewalt auf der Berner Bahnhofswache? Oder ist der Mann mit dem gebrochenen Kiefer unglaubwürdig und hat seine wilde Geschichte erfunden? Sicher ist: Der bisher unbekannte Fall wirft zumindest einige Fragen auf.

Über die ersten Stunden der Nacht herrscht noch Einigkeit. Der Mann, der später Vorwürfe gegen die Polizei erhebt, ist wütend. Er will um 23 Uhr beim Coop im Berner Bahnhof Alkohol kaufen. Doch das ist um diese Uhrzeit nicht mehr möglich. Der Detailhändler muss nach 22 Uhr die Regale mit Bier und Schnaps absperren, so bestimmt es das Gesetz. Es kommt zum handgreiflichen Streit mit einem Sicherheitsmitarbeiter des Ladens. Dieser setzt schliesslich Pfefferspray ein und legt den Mann in Handschellen. So wird er zwei Polizisten übergeben, die ihn auf die Wache bringen.