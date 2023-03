Bernerin Fuhrer wird Dritte – Der Kerzerslauf als perfekter Auftakt in die Saison Die 45. Austragung des Traditionsanlasses lockt fast 6000 Menschen an den Start – darunter den Premierensieger von 1979. Jörg Greb

Ein Grossanlass: Über 5800 Menschen nehmen in Kerzers insgesamt teil. Foto: Manuel Lopez

Wenn das kein gutes Omen ist – ein gutes Omen für den Kerzerslauf wie für die Schweizer Laufszene generell. Strahlende Gesichter zuhauf, begeisterte Kommentare und nicht selten Schulterklopfen in eigener Sache. Die 45. Austragung des Laufklassikers, des «Season opening», wie es in der Eigenwerbung heisst, war ein voller Erfolg: perfektes Laufwetter, Sonnenschein, kühle Temperaturen, trockener Boden – auch im Wald. Dass die Läuferinnen und Läufer durch zahlreiches Publikum vom Strassenrand her Unterstützung erhielten, sorgte für Zusatzmotivation.