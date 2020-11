Die Härtefallregelung Infos einblenden

Als Härtefälle gelten Unternehmen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, «insbesondere Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Eventbranche, Schausteller, Dienstleister der Reisebranche sowie touristische Betriebe», wie es im Covid-19-Gesetz heisst. Ein Härtefall bedeutet auch, dass der Jahresumsatz des Unternehmens unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts liegt. Für Unternehmen, an denen der Staat in erheblichem Mass beteiligt ist, gibt es kein Geld. (ama)