Bewilligung von Demos – Der Kanton Bern ist einer der strengsten Obwohl der Bund die Obergrenze für Demonstrationen aufgehoben hat, dürfen im Kanton Bern nur bis zu 15 Personen demonstrieren. Staatsrechtler Markus Schefer kritisiert das. Naomi Jones

Am Samstag versuchten auch in Bern rund 600 Corona-Skeptiker zu demonstrieren. Die Polizei hinderte sie daran. Foto: Adrian Moser

Am Samstag gingen die Corona-Gegner weltweit auf die Strasse. In Bern kamen sie aber nicht weit. Während in Liestal gegen 8000 Aktivisten und Aktivistinnen – meist ohne Maske – marschierten, wurden sie in Bern von der Polizei mit einem Grossaufgebot begrüsst. Ähnlich ging es nur einen Tag vorher rund 200 Klimajugendlichen, die sich zum Sitzstreik in kleinen Grüppchen und mit Maske vor Mund und Nase auf dem Waisenhausplatz eingefunden hatten. Doch warum ist in Liestal eine Grossdemo von Maskenverweigerern mitten in der Pandemie möglich und werden in Bern gleichzeitig Minderjährige gebüsst, die sich brav an die Corona-Regeln halten? Zumal an sonnigen Tagen ebenso viele kleine Gruppen auf dem Waisenhausplatz sitzen und picknicken.