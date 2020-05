Erneutes Contact-Tracing – Der Kanton Bern fahndet wieder nach dem Virus Schon seit einer Woche verfolgt der Kanton Bern abermals die Kontakte von Corona-Infizierten. Wer in Verdacht steht, sich angesteckt zu haben, muss in Zwangsquarantäne. Naomi Jones

Eine App soll den Corona-Detektiven bei der Arbeit helfen. Sie wird im Moment von Soldaten getestet und soll am 11. Mai veröffentlicht werden. Foto: Keystone

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, sinkt täglich. Am Sonntag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 88 Neuinfektionen. Am Montag waren es 76. Darum sollen die Kantone ab nächster Woche die Kontakte der infizierten Personen wieder flächendeckend nachverfolgen. Das sagte Daniel Koch, der Delegierte des BAG für Covid-19, am Montag vor den Medien.