Sexuelle Übergriffe im Sport – Der Kampf seiner stärksten Frauen bewegt Indien Der mächtige Chef des Ringerverbands soll jahrelang Sportlerinnen missbraucht haben. Medaillengewinnerinnen begehren auf, die Polizei geht mit Härte gegen sie vor. Doch Indiens Revolution der Ringerinnen zieht immer grössere Kreise. David Pfeifer aus Delhi

Die Polizei greift durch: Die indische Ringerin Vinesh Phogat wird bei einem Protestmarsch in Delhi von der Polizei Foto: AFP

Dass man Sport und Politik nicht vermischen soll, ist eine der dümmsten Forderungen von Politikern und Funktionären. Sakshi Malik, 30, Ringerin mit Medaillen-Ambitionen, würde ja lieber trainieren, als sich durch den Fleischwolf der indischen Politik drehen zu lassen. Die kommenden Spiele in Paris werden vermutlich ihre letzten sein. Aber was soll sie machen? Im Januar hatte Malik sich herausgetraut, mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen, um die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs und Korruption gegen den Präsidenten der «Wrestling Federation of India» (WFI) publik zu machen, «man sagte uns, es wird sich darum gekümmert», erklärt Malik heute. Doch dann geschah: nichts.