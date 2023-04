Ärger an Berner Schulen – Der Kampf gegen grosse Klassen Etliche Gemeinden sind unzufrieden mit den starren Vorgaben des Kantons zu den Klassengrössen. Muri beispielsweise darf keine neue Primarklasse eröffnen. Das frustriert Eltern und Schulleitung. Regina Schneeberger

Ramina Wakil will ihre Tochter nicht in ein weiter entferntes Schulhaus schicken. Auch ärgert sich die Mutter darüber, dass die 6-jährige Leona und ihre Gspändli auseinandergerissen werden. Foto: Nicole Philipp

Alles fing mit einem Schreiben der Schulleitung an. Dieses flatterte vor wenigen Wochen in die Briefkästen der Eltern in Muri. Leider habe der Kanton eine Klasseneröffnung im Schulhaus Aebnit abgelehnt. «Damit sind wir gezwungen, bis zu 15 Kinder in die ersten Klassen der benachbarten Schulhäuser zu schicken», hiess es im Brief.