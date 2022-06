So steht es um den Wald – Der Kampf gegen einen fiesen Pilz Dürre und Hitze schwächen Bäume, sie werden angreifbar. Dem Forstbetrieb Oberaargau macht derzeit aber vor allem ein Schädling zu schaffen. Julian Perrenoud

Fabien Treichler, Betriebsleiter des Forsts Oberaargau, warnt vor herunterfallenden Eschenästen. Fotos: Marcel Bieri

Leichter Regen setzt ein, als Fabien Treichler in sein Dienstauto sitzt und den Motor startet. Er fährt nur wenige Minuten auf der kleinen Roggwiler Strasse Bei der Säge, um zu zeigen, was ihm dieses Jahr am meisten Sorge bereitet. Es ist nicht nur die Hitze. Nicht die Trockenheit.