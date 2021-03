Wie verändert Moutier den Jura? – Der Jura wird grösser – und weniger kämpferisch Dank Moutier wächst die Bevölkerung des Kantons Jura. Zugleich muss sich der jüngste Kanton von seiner kämpferischen Entstehungsgeschichte verabschieden. Simon Thönen

Wird der Jura nach dem Beitritt Moutiers ein Kanton wie alle anderen? Im Bild das Dorf Vellerat, einst ein Kampfplatz des Jurakonflikts. Foto: Adrian Moser

Noch ist ungewiss, ob Moutier – wie von der jurassischen Regierung gewünscht – bereits am 1. Januar 2026 dem Kanton Jura beitreten kann. Klar ist aber, dass die Bevölkerung des kleinsten Kantons der Romandie mit den 7385 Personen aus Moutier um rund 10 Prozent wachsen wird. Damit bliebe der Jura zwar hinter Schaffhausen der siebtkleinste Kanton der Schweiz – er erhielte aber eine weitere kleine Stadt, die im Jura vor Pruntrut die zweitgrösste sein wird.

Ob der Jura mit Moutier «unbestreitbar an Dynamik und und Ausstrahlung» gewinnen wird, wie die jurassische Regierung das Ja von Moutier zum Kantonswechsel kommentierte, muss sich weisen. Sicher ist, dass Moutier strukturell zum Kanton Jura passt – im Guten wie im Schlechten. Der dominierende Werkzeugmaschinenproduzent Tornos in Moutier etwa ergänzt die Präzisionsindustrie im Jura. Hier wie dort ist aber auch die Krisenanfälligkeit der weltmarktorientierten Industrie gross. So betrug die Arbeitslosigkeit im Jura im Februar 5,7 Prozent, in Moutier 6,2. Zum Vergleich: Im Kanton Bern waren es 2,9 Prozent.