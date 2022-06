Gewitter im Kanton Bern – Der Juni verabschiedet sich mit heftigen Hagelstürmen Am Donnerstagabend entluden sich über Teilen des Kantons Bern sogenannte Superzellen. Betroffen sind bisher insbesondere das Emmental und die Region Thun. UPDATE FOLGT

Die zweite Tageshälfte hat sich am Donnerstag von der stürmischen Seite gezeigt. Wetterdienste meldeten am frühen Abend Gewitter in mehreren Gebieten des Kantons Bern, darunter im Mittelland, Emmental und im Berner Oberland.

In Burgdorf liess eine Superzelle Hagelkörner mit 5 Zentimetern Durchmesser herunterprasseln, wie SRF Meteo twitterte. In Trub erinnerte die Landschaft vor lauter Hagelkörnern kurzzeitig eher an den Winter.

Auch in der Region Thun und im Gürbetal entluden sich heftige Gewitter. Mancherorts regnete es ergiebig, so zum Beispiel in Kiesen, wo innerhalb von 10 Minuten 20,3 Millimeter und in 20 Minuten mehr als 30 Millimeter Niederschlag fielen, wie Meteonews twitterte. Dies sei normalerweise zu viel für die Kanalisation.

Kurz vor 20.30 Uhr entlud sich auch über der Stadt Bern ein Gewitter, es kam zu Starkregen, zahlreiche Blitze erhellten den Abendhimmel und wurden von ohrenbetäubendem Donnern begleitet.

Dies könnte noch nicht alles gewesen sein: Gemäss Meteo Schweiz haben sich bereits neue Gewitterzellen gebildet, die sich voraussichtlich etwa um Mitternacht entladen könnten.

In der Nacht sei eine Kaltfront im Anmarsch, die kühle und feuchte Luft zu den Alpen bringt, wie SRF Meteo auf der Website schreibt. Diese Kaltfront begünstigt die Entwicklung von Schauern und Gewittern, wie der Wetterdienst Meteonews meldete. Diese Gewitterherde könnten «lokal heftig sein mit Gefahr von Hagel und starken Windböen».

