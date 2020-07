Medizinische Hilfe im Westjordanland – Der israelische Arzt, der Arafat behandelte Rafi Walden fährt mindestens einmal im Monat ins Westjordanland, um Patienten zu behandeln. Dafür wird wird er geliebt und gehasst, was auch an seinem bekannten Schwiegervater liegt. Alexandra Föderl-Schmid aus Baqa

Rafi Walden arbeitet seit Anfang der Neunzigerjahre für die israelische Organisation «Ärzte für Menschenrechte». Foto: Avishai Teicher

Er sitzt am Lehrerpult, Jeans, blaues Hemd, vor ihm zwängen sich die Patienten auf Kinderstühle. Rafi Walden zieht blaue Latex-Handschuhe an, er ist 78 Jahre alt, Risikogruppe. Aber Angst? Nein. Walden trägt einen einfachen Mundschutz, als Chirurg ist er das gewohnt: Er ist Experte für minimalinvasive Eingriffe, Universitätsprofessor, stellvertretender Direktor des Sheba-Krankenhauses in Israel.