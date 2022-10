Kundgebung auf dem Bundesplatz – Der iranische Protest wird auch in Bern lauter Zum dritten Mal ging die iranische Diaspora in Bern auf die Strasse. Noch hält sich der Zulauf von Schweizerinnen und Schweizern in Grenzen. Michael Bucher

Sprechchöre gegen das iranische Mullah-Regime: Auf dem Bundesplatz protesierten am Samstag mehrere hundert Menschen. Foto: Enrique Muñoz García

«Jin - Jiyan - Azadi!» Unaufhörlich hallt es über den Bundesplatz. Frauen - Leben - Freiheit: Die Worte sind zur Chiffre geworden der aktuellen iranischen Rebellion gegen das eigene Regime. Zum dritten Mal in Folge ging am Samstagnachmittag die iranische Diaspora in der Bundesstadt auf die Strasse. Dieses Mal hat sich die Organisatorin, die Demokratische Partei Kurdistan-Iran (PDKI), den symbolträchtigen Bundesplatz als Ort des Protests ausgesucht.