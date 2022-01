Wintermärchen beim Schwarzsee – Der «Ice Man» und seine Paläste In einem Waldstück beim freiburgischen Schwarzsee entsteht jeden Winter eine märchenhafte Welt aus Licht und Eis. Es ist das Reich von Flavio Catillaz, der sich auch von Warmwettereinbrüchen nicht unterkriegen lässt. Anita Suter

Eismeister Flavio Catillaz hat in der Dämmerung den Lichtschalter um ge legt und die Eis skulpturen am Schwarzsee in e ine farbenfrohe Märchenwelt verwandelt. Foto: Marco Zanoni

«Ice Man» prangt prominent auf der Jacke von Flavio Catillaz, wenn er den Besucherinnen und Besuchern Tür und Tor zum wohl zauberhaftesten Waldstück am Röstigraben öffnet. «Die habe ich mir eigens anfertigen lassen», erläutert der sympathische Freiburger mit einem Lächeln. Es ist der vierte Winter, in dem er nun für die Eispaläste Schwarzsee verantwortlich zeichnet.

«Hier schaut noch etwas viel Gerüst hervor», kommentiert der 32-Jährige eine der Palast-Strukturen. Und dort wird das Iglu noch von Stützen und Blachen getragen. Beides wird er im richtigen Moment entfernen. Was bleibt, ist das Eis.

Der «Ice Man» posiert vor gigantischen Eiszapfen: Flavio Catillaz zeichnet seit vier Jahren für die Eispaläste Schwarzsee verantwortlich. Foto: PD

Das Eis wachsen lassen

Bei unserem Besuch sind viele Eisskulpturen noch am Entstehen. Wobei «Skulpturen» nicht ganz das richtige Wort ist, denn hier wird nicht etwa geschnitzt oder gehauen. Giessen und gefrieren lassen heisst die Devise am Schwarzsee. Die wichtigsten Instrumente sind Wasserhahn, Schlauch und Sprinkler, gearbeitet wird in erster Linie mit Altmaterial, an dem Catillaz das Eis wachsen lässt.

Eisiger Trend Infos einblenden Konstruktionen aus Eis und Schnee verzaubern derzeit auch andernorts frostig gesinnte Gemüter: Auf dem Jungfraujoch befindet sich ein begehbarer, mit Skulpturen bestückter «Eispalast» in Form von Gängen und Hallen im Firn; j ungfrau.ch . Bei der Station Matterhorn Glacier Paradise in Zermatt lockt ein «Gletscherpalast» mit Tunnels und sogar einer Eisrutschbahn; matterhornparadise.ch . Auf dem Titlis führt eine 150 Meter lange Grotte durch den gleichnamigen Gletscher; titlis.ch . Bis zu minus 5 Grad kalt ist es im Eispavillon oberhalb von Saas-Fee, der auf 3500 m ü. M. mit verschiedenen Inszenierungen und Effekten zum Staunen einlädt; saas-fee.ch . An den Standorten Davos, Zermatt, Gstaad und auf dem Berner Stockhorn laden Igludörfer mit integrierten Iglu-Hotels zu Erkundungen und Übernachtungen; iglu-dorf.com . Die Engstligenalp setzt mit dem «grössten Iglu-Restaurant Europas» auf Kulinarik in eisiger Umgebung; engstligenalp.ch .

«Hier hat es eine schöne Wand von Zapfen gegeben», freut sich der Eismeister bei der Mariengrotte. Ein Teil davon muss jedoch gestutzt werden, damit der Blick zur Statue im Inneren frei wird. Ein seltener Fall für die Motorsäge.

«Das hier ist eigentlich ein Stewi, den haben wir auf den Kopf gestellt.» Jetzt trägt er ein Kleid aus Eiszapfen, genauso wie die Lampenschirme rund herum oder der französische Bistrotisch samt Stühlen. «An verschiedenen Orten haben wir verdorrte Tännchen hingestellt, das sieht total chaotisch aus» – ein Aspekt, der Flavio Catillaz an seiner Arbeit besonders gefällt. «Hier muss nichts gerade stehen, alles darf ein bisschen schief sein» erklärt er.

Die grossen Fussstapfen des «Tinguely des Eises»

Dabei war Flavio Catillaz beim Jobangebot durch Schwarzsee Tourismus vor vier Jahren anfänglich alles andere als angetan von der Idee, die Verantwortung für die Eispaläste zu übernehmen. «Ich wusste nicht, ob ich mir das zutraue», sagt er in Anbetracht der grossen Fussstapfen, die sein Vorgänger hinterlassen hatte. Karl «Kari» Neuhaus hatte die Eiswelt vor 30 Jahren initiiert und weiterentwickelt, sie dabei weit über den Sensebezirk und die Kantonsgrenzen hinausstrahlen lassen.

Die Arbeit des in Rente gehenden «Tinguely des Eises», wie Neuhaus in der Region liebevoll genannt wird, zu übernehmen, war kein Pappenstiel. Doch Catillaz gab sich einen Ruck, und wie das Leben manchmal so spielt, ist die Liebe auf den zweiten Blick nun eine umso grössere.

Diese verspürt er vor allem dann, wenn er in der Dämmerung den Lichtschalter umlegt und die Eiswelt in Farbtöne von Gelb bis Violett taucht. Die «Wow»-Laute der Besucher, so der «Ice Man», lösen in ihm jeden Abend aufs Neue ein Glücksgefühl aus.

Die Iglus und Skulpturen verzaubern sowohl Kinder als auch Erwachsene. Foto: Marco Zanoni

Die Eispaläste, so Catillaz, seien ein Ort zum Abschalten und zum Eintauchen in eine andere Welt. Und zwar längst nicht nur für Kinder, wie er bekräftigt. Schon während seiner ersten Saison half er bei der Orchestrierung eines Heiratsantrags in seiner Eiswelt. Und immer wieder sei er auch erstaunt, zu sehen, wie viele Erwachsene sich auf die Eisrutsche begeben würden.

Die Temperaturen als Zünglein an der Waage

Die naturgemäss grösste Rolle beim Entstehungserfolg der Eispaläste spielen die meteorologischen Bedingungen, allen voran die Temperaturen. Wie oft sich der gelernte Spengler wohl mit den Wetterprognosen beschäftigt? «Permanent!», schiesst es aus dem Familienvater heraus. «Ich beobachte sogar schon den Jetstream», führt er lachend aus. Auch wenn er das Phänomen zwar noch nicht ganz verstehe, bemerke er doch Zusammenhänge mit dem Geschehen bei seinen Eispalästen. «Meteorologe müsste man halt auch noch sein», kommentiert Catillaz seinen ungewöhnlichen Beruf.

Auf dem Rundgang durch Catillaz’ Eiswelt begegnet man auch einer «Pinguin-Kolonie». Foto: Marco Zanoni

«Ideal sind Temperaturen ab –3 Grad und kein Niederschlag.» Fällt Schnee auf eine Eisschicht, kann sich die nächste nicht daran «festhalten» – Catillaz muss ihn wegwischen, bevor er weitergiesst und -sprinkelt. Den Schnee mag er zum Schluss als Puderzucker, vorher lieber nicht.

Und immer wieder dankbar ist er für die Hinweise und Tipps, die ihm Altmeister Karl Neuhaus bei seinen zeitweiligen Besuchen zukommen lässt.

Im Vorjahr hatte es die Witterung so richtig gut gemeint mit der Eiswelt, doch dann sorgte Corona für ein abruptes Ende. Diesen Winter erlauben die aktuellen Auflagen zwar den Betrieb, der Spielverderber aber kam Gestalt des heftigen Wärmeeinbruchs nach den Festtagen. Viel sei geschmolzen, sehr viel, seufzt der «Ice Man». Die Eispaläste mussten vorübergehend geschlossen werden, zahlreiche Strukturen von Grund auf neu «wachsen».

Seit einigen Tagen glitzert und strahlt sie nun wieder, die Eiswelt am Schwarzsee. Und Flavio Catillaz hofft auf einen noch langen, kalten Winter.

Eispaläste Schwarzsee (FR), zwischen Plaffeien und Schwarzsee: Anreise mit Auto (Anzahl Parkplätze beschränkt) oder ÖV (Bushaltestelle «Lichtena»). Je nach Witterung Mi–Sa, aktuelle Öffnungszeiten und Covid-19-Massnahmen werden auf der Website publiziert; schwarzsee.ch .

